Офіційний курс валют на 18 квітня
04:00, 18 квітня 2013Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні.
Нацбанк встановив офіційний курс гривні
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 18 квітня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 799.3000 (на 17 квітня – 799.3000)
100 EUR – 1049.4010 (на 17 квітня – 1049.4010)
10 RUR – 2.5592 (на 17 квітня – 2.5414)
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