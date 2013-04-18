Офіційний курс валют на 18 квітня

Нацбанк встановив офіційний курс гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 18 квітня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 799.3000 (на 17 квітня – 799.3000) 100 EUR – 1049.4010 (на 17 квітня – 1049.4010) 10 RUR – 2.5592 (на 17 квітня – 2.5414) Усі курси валют на 18 квітня.

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