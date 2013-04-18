Третина засуджених після виходу з колонії знову скоюють злочини

Про це йшлося під час круглого столу “Проблеми соціальної адаптації осіб, які відбули кримінальні покарання”, повідомили УНІАН у Центрі соціальної реабілітації “Альтернатива”.

За словами експертів, 2012 року з місць позбавлення волі звільнилося близько 39 тис. осіб, значна частина яких не мала основних документів. Відсутність документів унеможливлює реєстрацію особи, її постановку на облік до центрів зайнятості, закладів соціального захисту й охорони здоров’я.

“Близько 15 тис. звільнених осіб отримали матеріальну допомогу в обсязі 30 грн, що фактично навіть не дає їм змоги доїхати до місця проживання. Практично третина від загальної кількості звільнених втратила соціальні зв’язки з рідними та близькими. Для колишніх засуджених постійно гостро стоїть питання пошуку житла та роботи”, - сказала експерт Чернігівського жіночого правозахисного центру Валентина Бадира.

Крім того, експерти назвали такі проблеми колишніх ув’язнених: правові (відсутність у багатьох звільнених основних документів особи - паспорта, ідентифікаційного коду, навіть свідоцтва про народження); професійні (відсутність належної професійної кваліфікації, що ускладнює працевлаштування, труднощі в конкуренції на ринку праці); медичні (потреби в лікуванні різних соматичних та інфекційних хвороб, набутих під час відбування покарання, – туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, гепатиту, наркоманії тощо); соціально-психологічні (втрата соціальних зв’язків, труднощі у спілкуванні з іншими людьми, деструктивні зміни у психіці, ослаблення волі тощо).

Було визнано, що найефективнішою допомогою особам, звільненим із місць позбавлення волі, є підтримка діяльності центрів соціальної адаптації. Такі центри заплановано створити в Києві, Донецьку й Чернігові. Установи залучатимуть соціальних і медичних працівників, психологів і юристів до надання звільненим особам необхідної допомоги, яка дасть їм змогу швидше адаптуватися до життя на волі, зазначили в Центрі “Альтернатива”.