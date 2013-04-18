У Кабміні придумали як відзначити річницю Конституції

Відповідне розпорядження було прийнято 17 квітня на засіданні уряду, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України

Передбачається, що у день 17-ї річниці Конституції України 28 червня у містах Київ та Севастополь, обласних і районних центрах, інших населених пунктах будуть проведені урочисті заходи за участю представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, народних депутатів України, міжнародних, громадських організацій, політичних партій, діячів науки та культури.

Відбудеться покладення квітів до пам’ятних знаків та пам’ятників видатним діячам українського державотворення.

Крім того, за участю Конституційної асамблеї у Києві буде проведено науково-практичну конференцію на тему історії вітчизняного конституційного права та напрямів удосконалення Основного Закону України. У регіонах відбудуться тематичні наукові конференції та круглі столи з цієї тематики.

Закордонні дипломатичні установи України з нагоди 17-ї річниці Конституції України проведуть відповідні заходи із залученням до участі в них представників української громадськості за кордоном.

Заплановано виставки фотоматеріалів та архівних документів, що ілюструють процес прийняття Конституції України, становлення та розвиток українського конституціоналізму, історію національного законотворення. Такі заходи будуть проведені за сприяння Укрдержархіву.

Відбудуться інформаційно-просвітницькі заходи (лекції, круглі столи, демонстрації фільмів, тощо) в закладах культури, військових частинах, закладах для дітей та молоді, спрямовані на роз'яснення значення норм Конституції України у становленні демократичної держави, на формування правової культури, виховання громадянської свідомості та поваги до Основного Закону України.

Увечері 28 червня пройдуть святкові феєрверки в містах Київ, Севастополь та інших містах-героях, а також містах, де розташовані штаби оперативних командувань та видів Збройних сил, поінформували в Мін’юсті.