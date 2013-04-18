У Вишневому сталася надзвичайна ситуація

Надзвичайна ситуація сталася в місті-сателіті Києва - Вишневому. Як повідомляє 5 канал, з невідомих причин напруга в мережі удвічі перевищила норму і в багатьох оселях почалися пожежі і вийшли з ладу електроприлади.

Без світла залишилися 5 дев'ятиповерхових будинків. Постраждалих серед людей немає. Жителі міста планують мітинг під мерією.