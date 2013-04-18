У Вишневому сталася надзвичайна ситуація
08:56, 18 квітня 2013Суспільство
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Надзвичайна ситуація у Вишневому - в місті вдвічі підскочила напруга - в багатьох оселях сталися пожежі.
У місті вдвічі підскочила напруга / Фото : p-p.com.ua
Надзвичайна ситуація сталася в місті-сателіті Києва - Вишневому. Як повідомляє 5 канал, з невідомих причин напруга в мережі удвічі перевищила норму і в багатьох оселях почалися пожежі і вийшли з ладу електроприлади.
Без світла залишилися 5 дев'ятиповерхових будинків. Постраждалих серед людей немає. Жителі міста планують мітинг під мерією.
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