У Вишневому сталася надзвичайна ситуація

08:56, 18 квітня 2013
Суспільство
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Надзвичайна ситуація у Вишневому - в місті вдвічі підскочила напруга - в багатьох оселях сталися пожежі.

електропередачі / Фото : p-p.com.ua

Надзвичайна ситуація сталася в місті-сателіті Києва - Вишневому. Як повідомляє 5 канал, з невідомих причин напруга в мережі удвічі перевищила норму і в багатьох оселях почалися пожежі і вийшли з ладу електроприлади.

Без світла залишилися 5 дев'ятиповерхових будинків. Постраждалих серед людей немає. Жителі міста планують мітинг під мерією.

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