100 тисяч українців у суботу будуть прибирати сміття

Як повідомляють організатори акції, в суботу до 100 тисяч українців збираються власноруч очистити свої міста і селища від залишеного в недозволених місцях сміття. Суботнє прибирання пройде в рамках глобального проекту Let's Do It, World!, який стартував у 2008 році в Естонії.

Тоді група волонтерів запропонувала всім бажаючим приєднатися до прибирання парків і лісів. У результаті в акції взяли участь 50 тисяч осіб, і за п'ять годин роботи було вивезено понад 10 тисяч тонн сміття. Естонську ідею швидко підхопили в інших країнах - цього року в глобальному русі за чистоту беруть участь вже 96 держав. У кожному з них місцева ініціативна група вибирає спеціальний день для прибирання, тому у світовому масштабі акція триває чи не цілий рік.

Організатори «постійного суботника» вважають, що їхні зусилля призведуть до загального поліпшення екологічної ситуації на Землі, оскільки людство почне більше замислюватися про наслідки своєї життєдіяльності. Як каже посол акції, естонський композитор Ерккі-Свен Тююр, «якщо ми зможемо очистити свій розум від усього непотрібного сміття, то зміниться наш світ. Ми повинні навчитися любити нашу планету і піклуватися про неї, щоб не опинитися похованими під сміттєвими горами, які ми ж самі і створюємо ».

Акція «Зробимо Україну чистою!» вперше пройшла навесні 2011-го року. Волонтери не співпрацюють з політичними силами, але діляться з органами місцевої влади ідеями з приводу підтримки чистоти та позбавлення від сміття. При цьому в Let's Do It, World! беруть участь компанії, що підтримують волонтерський рух. В Україні національним партнером акції в цьому році стала компанія ДТЕК, що входить до групи СКМ бізнесмена Ріната Ахметова. 7000 співробітників компанії збираються приєднатися до прибирання у 24 містах і селищах країни. В акції також візьмуть участь колективи інших підприємств СКМ.

Нагадаємо, в 2012 році інвестиції в модернізацію виробництв СКМ, яка включає в себе заходи щодо зниження шкідливих викидів в атмосферу, склали більше 17,98 млрд гривень. Приєднатися до прийдешнього суботника може будь-хто. В Інтернеті працює спеціальний сайт акції, на якому вивішена карта місць збирання з контактами волонтерів, які організовують там роботу. Зробити Україну чистою збираються мешканці більш ніж 200 населених пунктів по всій країні.