У Черкасах затримали шістьох наркодилерів

09:47, 18 квітня 2013
Суспільство
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У Черкасах УБОЗ затримав шістьох наркоторговців, які реалізовували синтетичні наркотики, завезені в область з Європи.

Кайдани

Як повідомили кореспонденту УНІАН у СЗГ УМВС в Черкаській області, учасники групи розробили схему постачання та розповсюдження на території Черкаської області синтетичних наркотиків.

Канал постачання було налагоджено з однієї з країн Західної Європи.

Як розповів начальник УБОЗ УМВС в Черкаській області Владислав Пустовар, протягом певного періоду працівники УБОЗ документували діяльність зловмисників і при передачі чергової партії наркотиків, загальною вартістю за цінами чорного ринку майже 10 тис. доларів, наркодилерів затримали «на гарячому».

Як з’ясувалося, деякі з них раніше вже мали проблеми з законом за скоєння злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних речовин.

Наразі, учасників злочинної групи затримано. Відкрито кримінальне провадження, проводиться слідство.

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