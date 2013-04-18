Демидович запевнив профспілки, що їх не забудуть в процесі реформи портів

Вчора на нараді з профспілками у Міністерстві інфраструктури України, для цього їх представники увійдуть до складу робочих груп - поряд з представниками МІУ та адміністрацій портів. «Я твердо переконаний, що цю реформу треба було починати набагато раніше, 3-5 років тому. Сьогодні реформа стартувала і нам треба брати активну участь у її проведенні », - зазначив голова Профспілки працівників морського транспорту України Михайло Кирєєв.

У ході зустрічі профспілкові працівники поставили на порядок денний питання впровадження механізму поетапного переведення співробітників портів під час реорганізації на нове місце роботи - в Адміністрацію морських портів України та її філії, реорганізовані держпідприємства і компанії, які реалізовуватимуть інвестиційні проекти в портах.

Крім того, трудові колективи, від імені яких виступали профлідери, хвилюють питання збереження об'єктів соціальної сфери та порядок роботи профспілкові організації після реорганізації. «Треба більше працювати спільно. При необхідності будемо сідати за стіл і разом переглядати нові організаційні структури, штатні розписи, чисельність і т.д. Міністр абсолютно чітко сказав, що ніяких скорочень не буде. Жодна людина не повинен в цій реформі загубитися. Кожен повинен знати - де він сьогодні, і де він буде завтра », - зазначив заступник міністра інфраструктури Дмитро Демидович.

Дмитро Демидович в черговий раз відзначив, що реформа галузі спрямована, насамперед, на забезпечення людей стабільною роботою, створення для них належних умов праці та високих соціальних стандартів. «Але в сучасних умовах досягти поставленої мети можливе лише забезпечивши вітчизняні порти вантажопотоком, а зробити це можливо лише шляхом модернізації портової галузі, її якісного оновлення та підвищення конкурентоспроможності», - зазначив заступник міністра, і навів приклад успішного впровадження моделі роботи інвесторів в Прибалтиці та Росії.

Що ж до соціальних зобов'язань майбутніх інвесторів, то, за словами Демидовича, МІУ неодноразово підкреслювало готовність разом з профспілками відпрацьовувати це питання при формуванні конкурсних умов. Представники профспілок, зі свого боку, підтвердили свою готовність до обговорення оптимальних для кожного порту механізмів збереження об'єктів соціальної сфери. Як уточнив Михайло Кірєєв, «ряд об'єктів соціальної сфери необхідно включати в інвестиційні зобов'язання і договору». На завершення заступник міністра зазначив, що МІУ продовжує практику регулярних зустрічей з трудовими колективами підприємств галузі, і найближчу з них планується провести в Одеському регіоні.

Крім того, наступного тижня відомство планує ще раз зібрати представників усіх профспілок, включаючи первинні організації реорганізованих підприємств морського транспорту, для вирішення ряду актуальних питань. Одне з них - підписання нового Галузевої угоди, укладення якого передбачено Законом України «Про колективні договори і угоди». Як відомо, в Україні триває реформування морської галузі відповідно до Закону «Про морські порти», який набуде чинності у червні 2013 року. Реформа передбачає на основі світового досвіду поділ адміністративної та господарської діяльності в портах, а також введення моделі державно-приватного партнерства в розвитку портів та залучення інвестицій.