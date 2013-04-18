У Богатирьової заперечили закупівлю «швидких» за завищеними цінами

"У ряді електронних засобів масової інформації із посиланням на канал ТВi було оприлюднено повідомлення про те, що нібито в порушення інтересів держави Міністерством охорони здоров'я України було придбано 216 нових медичних автомобілів Peugeot Boxer. Це повідомлення містило неправдиву інформацію про те, що "за кожну автівку МОЗ на чолі з Раїсою Богатирьовою віддав ТОВ "КРАС" 649 тисяч гривень, натомість, експерти оцінили машину з усім наявним у ній обладнанням у 465 тисяч",- говориться в повідомленні МОЗ.

Також в ньому відмічається, що дана інформація є недостовірною тому, що за час перебування Р. Богатирьової на посаді Міністра охорони здоров'я України Міністерство охорони здоров'я не робило жодної закупівлі автомобілів швидкої допомоги. Втім, автомобілі, котрі зазначалися в матеріалах ЗМІ, були закуплені ще до призначення Р. Богатирьової на посаду Віце-прем'єр-міністра України - Міністра охорони здоров'я Указом Президента України 89/2012 від 14 лютого 2012 року.

Документацію конкурсних торгів на виконання бюджетної програми КПКВ 231380 "Розвиток служби екстреної медичної допомоги (придбання медичного автотранспорту) у Вінницькій, Дніпропетровський, Донецькій областях та місті Києві" затверджено 23 серпня 2011 р. протоколом № 42 засідання Комітету з конкурсних торгів МОЗ України.

25 серпня 2011 року було розпочато процедуру відкритих торгів на предмет закупівлі.

26 жовтня 2011 року відбулося розкриття тендерних пропозицій. За результатами акцептовано пропозицію ТОВ "Крас".

29 листопада 2011 року з ТОВ "Крас" укладено договір про закупівлю 216 одиниць автомобілів швидкої медичної допомоги на суму 649 800 грн. за одиницю.

23 грудня 2011 року МОЗ України в особі Голови Комітету з конкурсних торгів МОЗ України Г.М.Калішенко уклала з ТОВ "Крас" додаткову угоду, згідно з якою передбачено попередню оплату по договору у сумі 100%, а також забезпечення поставки товару протягом 90 календарних днів з дня надходження коштів. А вже 26 грудня 2011 було перераховано 100% передоплату по договору на загальну суму 140 356 800 грн.

Незважаючи на отримання коштів, постачальник не виконав умови договору та не поставив жодного автомобіля швидкої медичної допомоги у зазначений термін, що з'ясувалося вже після призначення Р. Богатирьової на посаду Віце-прем'єр-міністра України - Міністра охорони здоров'я України.

За ініціативи Міністра охорони здоров'я України Раїси Богатирьової Державним українським об'єднанням "Політехмед" на захист державних інтересів за несвоєчасну поставку автомобілів для екстреної швидкої медичної допомоги тип В було здійснено нарахування пені та штрафу у розмірі 27 350 082,00 грн. і звернення до Господарського суду м. Києва з позовною заявою про стягнення грошових коштів (штрафних санкцій).

Господарським судом м. Києва прийнято рішення про стягнення з ТОВ "Фірма "Крас" штрафних санкцій у розмірі 27 350 082,00 грн.

Постановою Державної виконавчої служби України за заявою Міністерства охорони здоров'я 07.03.2013 відкрито виконавче провадження ВП № 36962630 про примусове стягнення з Фірми "КРАС" у формі Товариства з обмеженою відповідальністю на користь Міністерства охорони здоров'я України штрафні санкції (пеню) за невиконання зобов'язання за договором у сумі 27 350 082,00 грн.