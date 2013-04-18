Американські інвестори масово залишають Україну

Їх місце зайняли російські та українські структури, говориться у звіті "Ukrainian Economic Trends Forecast: 2Q 2013" аналітичної групи "Da Vinci AG", пише ТСН.

На думку експертів, в першу чергу, мова йде про придбання VS Energy, підконтрольної російським підприємцям Олександру Бабакову і Михайлу Спектору, двох обленерго: "АЕС Київобленерго" і "АЕС Рівнеобленерго". Стороною-продавцем була американська AES Corporation, яка працює в 25 країнах світу. Крім того, аналітики зазначають факт виходу зі складу акціонерів донецької кондитерської корпорації "АВК" американського інвестиційного фонду Western NIS Enterprise Fund, створеного в 1995 році урядом США для інвестування в економіку України. Фонд був присутній в якості акціонера компанії з 1997 року.

Нагадаємо, що за підсумками 2012 року, загальний рівень прямих іноземних інвестицій із США склав 936,7 млн. доларів, що на 106,4 млн. доларів менше, ніж у минулому році. При цьому, частка американських інвестицій в загальній кількості іноземних скоротилася на 0,4%. Обсяг загальних інвестованих коштів з США в економіку України, за даними експертів, за всі роки незалежності у 6,7 разу менший, ніж з Німеччини, і в 4 рази менший, ніж з Росії (не рахуючи інвестицій з офшорів). "Ми вважаємо, що в середньостроковій перспективі кількість американських компаній на ринку України буде скорочуватися", - говориться у звіті.

У той же час, експерти не виключають, що у разі початку реалізації проектів видобутку нетрадиційного газу американськими ТНК, обсяг інвестицій може збільшитися.

"Проте при цьому загальна зацікавленість в Україні серед американських інвесторів буде знижуватися через несприятливий інвестиційний клімат і нездатність більшості компаній адаптуватися до українських економічних реалій і знайти можливості ефективно лобіювати свої інтереси в умовах загального падіння інтересу з боку Вашингтона до Києва", - додали в аналітичній групі.