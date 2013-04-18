У справі Павличенків призначили ще одну експертизу

Колегія Апеляційного суду Києва призначила додатково дактилоскопічну експертизу відбитків пальців Дмитра та Сергія Павличенків в рамках розгляду їхньої скарги на вирок за вбивство судді Сергія Зубкова.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу судом було прийнято сьогодні .

“Колегія суддів вважає за необхідне проведення додаткової судово-медичної експертизи”, - зазначається в ухвалі.

При цьому суд прийняв рішення зробити у судовому засіданні перерву до 11.00 5 червня.

Довідка УНІАН. Суддя Шевченківського районного суду Києва С.Зубков був убитий 21 березня 2011 року в під'їзді свого будинку в Києві.

Голосіївський райсуд Києва 2 жовтня 2012 року засудив Дмитра Павличенка до довічного ув’язнення, а його сина Сергія Павличенка - до 13 років позбавлення волі за вбивство судді.

14 січня Апеляційний суд Києва вирішив провести часткове судове слідство в рамках розгляду скарги на вирок Павличенкам. У своїй скарзі на вирок Павличенки просять генерального прокурора Віктора Пшонку порушити кримінальну справу проти слідчого столичної прокуратури, який, за їхнім твердженням, сфальсифікував матеріали допиту одного з основних свідків.

Разом з тим 31 січня в Апеляційному суді С.Павличенко заявив, що зізнався у вбивстві судді С.Зубкова під тиском слідства - явку з повинною з нього вибили електрострумом. Павличенко-молодший стверджує, що міліціонери самі казали йому, що говорити під час допиту та слідчого експерименту.

По всій Україні відбулись акції на підтримку батька і сина Павличенків. Громадськість переконана, що вони не причетні до вбивства.