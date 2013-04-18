Синоптики видали прогноз на травневі свята

Український гідрометцентр прогнозує 22-23 квітня похолодання до 9-14 градусів на всій території України, але на початку травня обіцяє чергове потепління.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда.

«Зміни погодних умов можна очікувати впродовж 22-23 квітня, коли на територію України прийде прохолодніше повітря з півночі й відбудеться суттєве зниження температури», - сказав М.Кульбіда. «Можна сказати, що до кінця квітня пройде хвиля холоду, після чого прийде чергове потепління, підвищення температурного режиму на всій території України, й протримається до початку травня», - додав він.

При цьому значних опадів найближчим часом М.Кульбіда не прогнозує.