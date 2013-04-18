Передумов для зростання цін на молочну продукцію немає – експерти

«У частині цін ви бачите, що у нас нетипова весна, вона затягнулася на пару тижнів. Тільки трава проростає, тому сезон «великого молока» відтягнувся десь на місяць. В принципі, зараз ціни стабільні, вартість сировини не коливається, тому передумов для зростання цін на молочку немає. Я більш ніж упевнений, що до кінця року ціни на прилавках не зміняться», – переконаний президент Асоціації виробників молока Андрій Дикун.

За його словами, стабільному розвитку молочної галузі сьогодні в Україні серйозно сприяє державна політика.

«Україну часто порівнюють з Європою, мовляв, там молоко дешевше. Але потрібно пам'ятати, що ця галузь надзвичайно дотована державою в ЄС і в тій же Білорусі. Але ми також вдячні державі за допомогу. Тому що виробники молока в Україні мають фіксований сільськогосподарський податок, завдяки чому в глобальному плані в АПК є позитивна динаміка розвитку. Крім того, минулого року повернули систему дотування виробників молока, вона вже показала свою ефективність і ми сподіваємося, що вона і надалі збережеться. А минулого року позитивно зарекомендував себе механізм мінімальних цін на молоко від населення, який завадив багатьом переробникам і посередникам сильно наживатися на населенні, сплачуючи їм копійки за їх продукцію приватних господарств», – зазначає експерт.

Голова Ради директорів Спілки молочних підприємств України, директор Білоцерківського молочного комбінату Вадим Чагаровський констатує, що по ряду позицій українська молочка може замістити імпортну продукцію.

«Так, по ряду позицій ми можемо замістити нашою продукцією імпорт, хоча по окремих позиціях нам не дозволяє відсутність технологій. Що стосується цін на молочну продукцію, то в першому півріччі вони не зміняться», – стверджує він.

Засновник Троїцького молокозаводу (Одеська обл., ТМ «Молочний буфет») Сергій Матін нагадує, що наприкінці 90-х завдяки допомозі держави вітчизняні виробники майже повністю забезпечили молоком країну.

«Те, що в березні обсяги імпорту молочної продукції скоротилися майже на третину для мене не дивно. Я відразу ж згадав кінець 90-х – початок 2000-х, коли держава дала волю, не заважала нашим підприємствам працювати, і буквально за 2 роки ми майже повністю покрили своїм молоком країну. Зараз ми бачимо, що державна політика так само спрямована на те, щоб допомагати виробникам молока», – сказав він.

У той же час, на думку Сергія Матіна, посилити позиції української молочної продукції, у тому числі на експорт, може його екологізація.

«Ринок органічних продуктів, який в цивілізованому світі процвітає, у нас не сформований. В Україні немає закону про органічні продукти, немає регламентації, де органічний продукт, а де – з добавками. Тому за еко-продуктами, зокрема, органічним молоком – майбутнє», – резюмував експерт.

Нагадаємо, що раніше Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» констатувала тенденцію до скорочення імпорту цільномолочної продукції (ЦМП) після того, як у березні в країну цього товару завезли на 28% менше, ніж у лютому.