Івано-Франківська облрада проголосила Рік Січового Стрілецтва

Як передає кореспондент УНІАН, на сесії обласної ради з нагоди відзначення 100-річчя з дня заснування легіону Січових Стрільців, враховуючи висновки та пропозиції постійної комісії обласної ради з питань національного та духовного розвитку, культури, засобів масової інформації, книговидання і свободи слова та відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування» Івано-Франківська обласна рада вирішила проголосити в Івано-Франківській області 2013 рік Роком Січового Стрілецтва.

Депутати рекомендували обласній державній адміністрації розробити заходи з відзначення в області Року Січового Стрілецтва. Таке рішення підтримали 74 депутати.