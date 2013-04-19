Івано-Франківська облрада проголосила Рік Січового Стрілецтва
00:38, 19 квітня 2013Суспільство
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Івано-Франківська обласна рада проголосила 2013-й рік в Івано-Франківській області Роком Січового Стрілецтва.
Як передає кореспондент УНІАН, на сесії обласної ради з нагоди відзначення 100-річчя з дня заснування легіону Січових Стрільців, враховуючи висновки та пропозиції постійної комісії обласної ради з питань національного та духовного розвитку, культури, засобів масової інформації, книговидання і свободи слова та відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування» Івано-Франківська обласна рада вирішила проголосити в Івано-Франківській області 2013 рік Роком Січового Стрілецтва.
Депутати рекомендували обласній державній адміністрації розробити заходи з відзначення в області Року Січового Стрілецтва. Таке рішення підтримали 74 депутати.
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