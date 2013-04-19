Спорудження католицького храму в Києві розпочнеться під охороною міліції

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Оболонського району міста Києва.

«Не допустити загострення ситуації між мешканцями будинків по вул. Зої Гайдай та парафіянами через будівництво католицького храму на Оболоні», - з такою вимогою звернувся прокурор Оболонського району столиці до керівника київської міліції.

Така вимога викликана ситуацією, що склалася між сторонами конфлікту у зв’язку проведенням підготовчих робіт на місці будівництва католицького храму св. Франциска Ассізького на перетині вулиць Зої Гайдай та Героїв Дніпра на Оболоні.

Прокуратура вимагає від міліції вжити вичерпних заходів щодо забезпечення громадського порядку та не допущення можливих конфліктних ситуацій надалі.

Довідка УНІАН. У сквері біля будинків на вул. Зої Гайдай 9/8 та вул. Героїв Дніпра, 6 в Оболонському районі Києва ще два роки тому планувалося звести католицький храм Св. Франциска. Навесні 2011 року спроби розпочати будівництво храму безпосередньо під вікнами житлових будинків викликали різкий спротив місцевих мешканців.

Як повідомляла тоді «Німецька хвиля», на остаточний перехід земельної ділянки в Оболонському районі Києва у постійне користування Римсько-католицька громада Св. Франциска з Асізі чекала п’ять років. Всього у районі, за даними настоятеля парафії о. Франциска Ботвіна, мешкають близько тисячі вірян-католиків. Та спроби розпочати будівництво храму засвідчили, що чекати появи церкви доведеться довше – через протести місцевих мешканців. Щойно будівельники почали облаштовувати майданчик, люди вийшли на вулицю та не дали роботі просунутися і навіть підпалили на знак незгоди будівельний паркан.

Як зазначали місцеві мешканці, вони хочуть, аби на місці храму знову постав сквер, якого не стало через намагання побудувати церкву.