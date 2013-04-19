УГКЦ презентувала молитовник для військовослужбовців

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України.

До молитовника увійшла Божественна Літургія, катехизис, суспільний дороговказ віруючого, традиційні молитви, а також спеціальні – для силовиків. Серед них – молитва для дружини та матері військового, молитва офіцера, молитва танкіста, рятівника, правоохоронця та інші. У новому виданні додано розділ, що розповідає про небесних заступників українського війська.

«Сподіваюся, що цей молитовник послужить кожному в особистому житті і допоможе на християнських засадах розбудовувати нашу державу», – зазначив керівник Департаменту патріаршої курії Української Греко-Католицької церкви у справах душпастирства силових структур України єпископ Михаїл (Колтун).

У свою чергу заступник начальника відділу військово-патріотичного виховання культури та традицій Головного управління виховної та соціально-психологічної роботи Збройних Сил України полковник Григорій Філь наголосив на тому, що дуже важливо, що цей молитовник компактний, і військовослужбовець може його завжди носити з собою. Це не видання для бібліотеки, і відкривши його на будь-якій сторінці, можна знайти для себе корисне. Представник Міністерства оборони України від імені військового відомства та військовослужбовців Збройних Сил України, які отримають це видання, подякував представникам духовенства.

Наклад видання становить 10 тисяч примірників, які вже безкоштовно розповсюджуються серед військовослужбовців.