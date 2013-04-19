У колонії повісився засуджений за зґвалтування дитини

Як повідомляє прес-служба прокуратури Кіровоградської області, в’язень був неодноразово судимий за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів проти неповнолітніх осіб.

У колонії він відбував покарання за зґвалтування та спробу вбивства 6-річної дівчинки. Був засуджений у 2012 році районним судом Харківської області до 13 років позбавлення волі. Перебуваючи в Харківському СІЗО, чоловік вже вчиняв дві спроби суїциду.

За вказаним фактом прокуратура області розпочала кримінальне провадження, відомості внесено до ЄРДР.

Нагадаємо, це вже друге самогубство у вказаній колонії за останній місяць. 21 березня один з ув’язнених теж покінчив життя самогубством.