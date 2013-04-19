У колонії повісився засуджений за зґвалтування дитини
02:30, 19 квітня 2013Суспільство
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У Кіровоградській області в середу, 17 квітня, близько 5-ої години ранку в камері дисциплінарного ізолятора вчинив самогубство шляхом повішання 51-річний засуджений Петрівської виправної колонії №49.
Як повідомляє прес-служба прокуратури Кіровоградської області, в’язень був неодноразово судимий за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів проти неповнолітніх осіб.
У колонії він відбував покарання за зґвалтування та спробу вбивства 6-річної дівчинки. Був засуджений у 2012 році районним судом Харківської області до 13 років позбавлення волі. Перебуваючи в Харківському СІЗО, чоловік вже вчиняв дві спроби суїциду.
За вказаним фактом прокуратура області розпочала кримінальне провадження, відомості внесено до ЄРДР.
Нагадаємо, це вже друге самогубство у вказаній колонії за останній місяць. 21 березня один з ув’язнених теж покінчив життя самогубством.
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