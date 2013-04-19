Засуджений за побиття священника спробував втікти з суду

Як повідомив УНІАН співробітник сектору зв'язків із громадськістю УМВС України в Сумській області Андрій Корчака, засуджений Семен Міхно є одним із двох братів, які брали участь у побитті священика.

Суд визнав С.Міхна винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 статті 296 («хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, вчинені групою осіб із застосуванням предмету, спеціально пристосованого і заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень») Кримінального кодексу України.

На вирок суду протягом 15 днів може бути подана апеляція. До набуття вироком до законної сили запобіжний захід стосовно С.Міхна було змінено з підписки про невиїзд на утримання під вартою.

За інформацією міліції, після оголошення вироку засуджений спробував втекти з будівлі суду.

Коли один із представників внутрішніх військ спробував надіти наручники, то С.Міхно відштовхнув його і вибіг із залу судових засідань. Із третього поверху будівлі засуджений встиг добігти до першого, але попереджені співробітники спецпідрозділу міліції «Грифон» на першому поверсі закрили вхід до суду й затримали підсудного.

Нагадаємо, розслідування цієї справи велося з 2011 р., у його ході на адресу священика прозвучали резонансні звинувачення, а потім настоятеля вбили. Брат Семена – Олександр Міхно перебуває в розшуку в зв'язку з тим, що переховувався в ході судового слідства. Крім того, міліція вважає, що О.Міхно, можливо, причетний до вбивства батька Трифіллія, що сталося в грудні 2012 року.