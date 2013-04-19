Конгрес бджолярів під загрозою зриву через внутрішній конфлікт

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомили представники громадських організацій «Союз пасічників України» і «Братство бджолярів України».

«Існує небезпека, що «Апімондію» просто не проведуть, а просто заберуть гроші й виїдуть», - висловив побоювання член ради «Братства бджолярів України» Микола Данилейко.

За словами члена «Союзу пасічників України» Петра Шелеха, організаційний комітет із підготовки до конгресу було створено з порушеннями, а кандидатури його членів не обговорювалися в громадських організаціях, які повинні проводити «Апімондію 2013» у Києві. В результаті організатори, які не посвячують у свою діяльність бджолярів, склали спрощену програму конгресу, якою передбачено відвідання туристичних місць, а не українських пасік. До того ж організаційний комітет, за словами П.Шелеха, встановив дуже високу ціну для бджолярів за участь у «Апімондії 2013», яка в перерахунку на оптову ціну меду становить понад 400 кг за стенд.

Віце-президент «Союзу пасічників України» Володимир Горішник уточнив, що в середньому за 1 кв. метр виставкової площі пасічникам доведеться заплатити близько 300 євро.

Представники організацій також акцентували на тому, що хотіли б домовитися з урядом про надання виставкового павільйону, в якому українські бджолярі могли б представити свою продукцію безкоштовно.

«Ми б хотіли, щоб була якась прозорість. Щоб гроші від продажу місць спрямовувалися безпосередньо до бюджету держави. І ми планували домовитися з державою, щоб був виділений якійсь один павільйон, в якому безкоштовно могла б бути представлена вся українська галузь», – сказав В.Горішник.

Крім того, учасники прес-конференції повідомили про те, що створюють альтернативний організаційний комітет із підготовки до «Апімондії 2013».

Довідка УНІАН. Апімондія – це міжнародна федерація бджільницьких об'єднань. Створена в 1949 році. Центр знаходиться в Римі.

У ході 43-го міжнародного конгресу «Апімондія 2013» Київ планують відвідати понад 12 тис. учасників з усього світу. Наукова програма конгресу пройде під загальною назвою «За межі вулика: бджільництво й глобальні виклики» і буде присвячена вивченню потенціалу бджільницької галузі у вирішенні глобальних проблем, що стоять перед людством сьогодні. Наукова програма включає: 7 пленарних засідань наукових комісій Апімондії, п'ять пленарних засідань континентальних комісій Апімондії, які представлятимуть п'ять частин світу, 16 тематичних симпозіумів у рамках діяльності семи наукових комісій Апімондії та чотири круглих столи з актуальних питань і проблем бджільництва.