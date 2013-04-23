Троянди, висаджені під час толоки, стрімко крадуть
02:40, 23 квітня 2013Суспільство
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У Сумах 1,5 тисячі кущів троянд, висаджених біля дитячого парку «Казка» в рамках Всеукраїнської акції «За чисте довкілля», охоронятиме міліція.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Сумської міської ради.
«Вже в першу ніч після висадки невідомі викопали 10 кущів троянд. Наступної ночі зникло ще шість. Аби зберегти інші квіти, троянди будуть охороняти, а також позначать фарбою», - йдеться в повідомленні.
За інформацією прес-служби, під час акції «За чисте довкілля» у місті було висаджено 3 тис. кущів троянд (у тому числі 1,5 тис. – біля дитячого парку «Казка»), які обласному центру подарувало керівництво однієї з іноземних компаній та її представництва в Сумах.
Загалом протягом трьох років від благодійників місто повинно отримати 10 тис. кущів троянд.
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