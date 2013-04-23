Троянди, висаджені під час толоки, стрімко крадуть

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Сумської міської ради.

«Вже в першу ніч після висадки невідомі викопали 10 кущів троянд. Наступної ночі зникло ще шість. Аби зберегти інші квіти, троянди будуть охороняти, а також позначать фарбою», - йдеться в повідомленні.

За інформацією прес-служби, під час акції «За чисте довкілля» у місті було висаджено 3 тис. кущів троянд (у тому числі 1,5 тис. – біля дитячого парку «Казка»), які обласному центру подарувало керівництво однієї з іноземних компаній та її представництва в Сумах.

Загалом протягом трьох років від благодійників місто повинно отримати 10 тис. кущів троянд.