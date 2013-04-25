Мешканцям київської багатоповерхівки повернули переплачені гроші

Про це повідомив прокурор Оболонського району Олег Андрущенко, поінформували УНІАН у прес-службі районної прокуратури.

За його словами, у грудні минулого року під час обстеження будинку по просп. Оболонському, 16-Є, службові особи комунального підприємства «Служба замовника житлово-комунальних послуг» виявили, що лічильник теплової енергії, яким обладнано будинок, вийшов з ладу.

Як зазначив прокурор, законодавством передбачено, що у разі несправності приладу обліку води і теплової енергії плата за комунальні послуги нараховується з моменту її встановлення згідно з нормативами споживання.

«Однак всупереч вимогам закону, адміністрацією КП було зроблено перерахунок за вказані послуги за увесь період опалювального сезону. Відтак мешканцям будинку було зайво донараховано до сплати близько 50 тис. грн», - констатував О.Андрющенко.

За результатами розгляду подання, внесеного прокуратурою району, комунальним підприємством проведено перерахунок за комунальні платежі за жовтень-листопад 2012 року та зменшено плату за ці послуги на загальну суму майже 50 тис. грн.

Крім того, за допущені порушення до дисциплінарної відповідальності притягнуто начальника відділу обліку квартплати і комунальних послуг КП.