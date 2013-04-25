Ахметов не збирається купувати UMH group

«Компанія працює в колишньому режимі», – запевнили «МедіаБізнес» у відповідь на запит щодо появи неофіційної інформації про зміну власників.

Сьогодні, 25 квітня, у медійному співтоваристві стала обговорюватися інформація, з посиланням на анонімні джерела, про продаж UMH group. Серед покупців в чутках фігурували структури Ріната Ахметова (ДПЕК).

Григорій Шверк, перший віце-президент UMH group, надав офіційний коментар: «У нас є спільний бізнес із структурами Ріната Леонідовича Ахметова – холдинг порталів UOV. У цьому бізнесі UMH group володіє контрольним пакетом акцій і ніяких переговорів про перерозподіл часток або викуп не ведеться. Також ми не ведемо жодних переговорів з Рінатом Леонідовичем або афілійованими з ним структурами про продаж будь-якої частини нашого бізнесу і, тим більше, всієї групи UMH».

Нагадаємо, вчора з'явилася інформація, що UMH group прийняла рішення про викуп часток партнера у спільних проектах «Наше Радіо» та «КП Медіа». Після реалізації опціону UMH group стане єдиним власником проектів «Кореспондент», Korrespondent.net, «Наше Радіо» та холдингу порталів «United Online Ventures».

UMH Group в Україні управляє портфелем з понад 50 брендів з лідируючими позиціями на ринках Інтернету, радіо та преси. У Росії входить в десятку найбільших гравців видавничого ринку. З травня 2008 року GDR компанії котируються на Франкфуртській фондовій біржі. У 42 офісах компанії в Росії і Україні працює близько 4000 співробітників. Додаткова інформація на сайті www.umhgroup.com.