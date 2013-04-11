Сорос радить Німеччині вийти з єврозони

Відомий американський мільярдер Джордж Сорос виступив з критикою позиції уряду Німеччини в питанні вибору шляхів для подолання кризи в єврозоні. Про це з посиланням на The Telegraph повідомляє newsru.

Виступаючи у Франкфурті-на-Майні, він заявив, що запропоновані країною заходи жорсткої економії "не працюють" і вона повинна або погодитися на випуск євробондів, або вийти із зони єдиної валюти.

На думку Сороса, випуск спільних євробондів - єдиний спосіб впоратися з боргами Європи. Якщо ж Німеччина буде виступати проти випуску єврооблігацій, то їй слід подумати про те, щоб вийти із зони євро. Тоді інші країни зможуть випустить облігації без неї. У цьому випадку загроза дефолту зникне і борги країн стануть стійкими. Євро сильно знеціниться, що підвищить конкурентоспроможність економік всіх інших європейських країн. А сама Німеччина виграє від зростання попиту на свою продукцію з боку єврозони.

В іншому ж випадку Євросоюз може розвалитися вже в майбутньому році або, в крайньому випадку, через 20 років, попередив Сорос.

Подібні песимістичні прогнози щодо майбутнього єдиної європейської валюти Сорос неодноразово висловлював і в минулому. Так, влітку минулого року, в розпал кризи, він передрікав, що євро проіснує ще не більше трьох місяців і врятувати євро може тільки Німеччина.

Незважаючи на те, що поки прогноз Сороса не виправдався, у його ідей є послідовники: провідні економісти, юристи та бізнесмени Німеччини оголосили про створення партії "Альтернатива для Німеччини", головним пунктом програми якої став вихід ФРН з єврозони. Члени партії заявили, що введення євро було фатальною помилкою, яка завдає шкоди як самій Німеччині, так і іншим країнам.