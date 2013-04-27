Конфліктом навколо дельфінарію в Севастополі зайнялася прокуратура

Органи міліції і прокуратури Севастополя з`ясовують обставини конфлікту, що виник навколо міського дельфінарію (ТОВ «Страна Дельфиния»).

Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури міста.

«26 квітня навколо Севастопольського дельфінарію розгорнулися події, що викликали суспільний резонанс. Засоби масової інформації повідомили про те, що відбувається «рейдерське захоплення» даного об`єкта, але насправді ситуація склалася не так однозначно, як представили ЗМІ», - зазначили у прокуратурі.

За інформацією прес-служби, інциденту передував судовий процес за позовом Фонду комунального майна Севастопольської міської ради. З жовтня 1999 року ТОВ «Страна Дельфиния» на підставі укладеного договору орендувала комунальне майно — приміщення водноспортивної бази «Нептун» на набережній Корнілова, 2, площею 1419,84 м кв., у тому числі й будівлю дельфінарію. У зв`язку з тим, що договір оренди, укладений у 1999 році, втратив чинність у травні 2012 року, Фонд комунального майна звернувся з позовом до Господарського суду Севастополя до ТОВ «Страна Дельфиния» про виселення та повернення раніше орендованого майна. Суд задовольнив вимоги позивача. У квітні 2013 року рішення набуло чинності.

На 26 квітня Державною виконавчою службою планувалося проведення дій з виконання вказаного рішення. Проте, як зазначають у прокуратурі, після появи представників уповноваженого органу на території Севастопольського дельфінарію виникла конфліктна ситуація за участю колишнього орендаря, громадськості та інших осіб.

«У ході конфлікту представник ТОВ «Страна Дельфиния» звернувся до Ленінського РВ УМВС України в м. Севастополі із заявою про скоєння самоуправних дій. Ці відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Працівниками міліції розпочато розслідування, хід якого контролюється прокуратурою», - повідомили у прес-службі прокуратури.

Вчора севастопольські, кримські та деякі центральні ЗМІ повідомили про «рейдерське захоплення» Севастопольського дельфінарію. При цьому в багатьох повідомленнях наголошувалося на застосуванні силових методів як з одного, так і іншого боку.

За повідомленням низки ЗМІ, серед «нападників» співробітники дельфінарію і депутати Севастопольської міськради впізнали представників одеського дельфінарію, з яким ТОВ «Страна Дельфиния» вже багато років веде судові спори, та одного з депутатів Одеської міської ради.

Вчора захисники Севастопольського дельфінарію проводили мітинг, телефонували до центральних органів влади, зверталися у правоохоронні органи, намагалися перекрити проїзд, а надвечір спробували потрапити в кабінет голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимира Яцуби. О 17.30 з ними зустрівся представник керівництва СМДА, якому була передана резолюція мітингувальників.