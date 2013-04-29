ЗМІ: Гроші Хорошковського за продаж телеканалу «Інтер» зависли на Кіпрі

Більша частина суми, яку Валерій Хорошковський отримав від продажу телеканалу «Інтер», «зависла на Кіпрі». Про це повідомляє журнал «Forbes-Україна» з посиланням на двох фінансистів, обізнаних у справах колишнього віце-прем’єра.

Про яку саме суму йдеться – невідомо, - зазначають Наші Гроші.

При продажі медіа-групи Дмитру Фірташу повідомлялось про оціночну вартість у розмірі $2,5 млрд. Однак експерти зі скепсисом поставились до такої ціни за «Інтер» та інші телеканали, які входять до групи.

«Якщо дивитись без політичних, соціальних і особистих факторів, то максимум $600-700 млн», – оцінив телеканал продюсер Олександр Роднянський.

Нагадаємо, Хорошковський продав «Інтер» Фірташу взимку 2013 року. Після цього прес-служба Group DF повідомила, що співвласником Фірташа у медіа-групі є голова Адміністрації президента Сергій Льовочкін.

Міністр доходів Олександр Клименко заявляв, що податківці побачать податки від продажу «Інтера» в 2014 році, коли учасники угоди подадуть свої декларації за 2013 рік.

У березні влада Кіпру заморозила банківські вклади. За деякими оцінками, у кіпрських банках могло бути $12-25 млрд.