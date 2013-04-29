ЗМІ: Гроші Хорошковського за продаж телеканалу «Інтер» зависли на Кіпрі
Джерела повідомляють, що більша частина грошей "зависла".
Більша частина суми, яку Валерій Хорошковський отримав від продажу телеканалу «Інтер», «зависла на Кіпрі». Про це повідомляє журнал «Forbes-Україна» з посиланням на двох фінансистів, обізнаних у справах колишнього віце-прем’єра.
Про яку саме суму йдеться – невідомо, - зазначають Наші Гроші.
При продажі медіа-групи Дмитру Фірташу повідомлялось про оціночну вартість у розмірі $2,5 млрд. Однак експерти зі скепсисом поставились до такої ціни за «Інтер» та інші телеканали, які входять до групи.
«Якщо дивитись без політичних, соціальних і особистих факторів, то максимум $600-700 млн», – оцінив телеканал продюсер Олександр Роднянський.
Нагадаємо, Хорошковський продав «Інтер» Фірташу взимку 2013 року. Після цього прес-служба Group DF повідомила, що співвласником Фірташа у медіа-групі є голова Адміністрації президента Сергій Льовочкін.
Міністр доходів Олександр Клименко заявляв, що податківці побачать податки від продажу «Інтера» в 2014 році, коли учасники угоди подадуть свої декларації за 2013 рік.
У березні влада Кіпру заморозила банківські вклади. За деякими оцінками, у кіпрських банках могло бути $12-25 млрд.