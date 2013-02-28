Хорошковський: поява Льовочкіна серед акціонерів «Інтера» була несподіванкою
Поява Сергія Льовочкіна серед акціонерів медіагрупи «Інтер» стала несподіванкою для колишнього її власника Валерія Хорошковського.
Про це сам Валерій Хорошковський розповів в інтерв'ю «Телекритиці».
За його словами, він укладав угоду лише з Дмитром Фірташем.
«А те, що всередині є Сергій Володимирович Льовочкін - це вже їхні відносини, мені про це невідомо», - сказав В. Хорошковський.
На запитання журналіста, чи стала поява Сергія Львочкіна в числі акціонерів групи для нього несподіванкою, він відповів: «Так, несподіванкою».
В інтерв'ю Хорошковський також спростував чутки про те, що Сергій Львочкін якимось чином був присутнім серед акціонерів раніше: «Це неправда».
Як повідомляв УНІАН, 1 лютого було оголошено, що компанія K.H. Media Limited Валерія Хорошковського уклала угоду з продажу 100% акцій компанії Inter Media Group Limited компанії GDF Media Limited Дмитра Фірташа, виходячи з оціночної вартості $ 2,5 млрд. 7 лютого стало відомо, що Сергію Льовочкіну належить частка 20%, яку він передасть в управління GDF Media Limited.