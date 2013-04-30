Кабмін запровадить у тюрмах європейський стандарт

Відповідну Державну цільову програму реформування Державної кримінально-виконавчої служби України на 2013-2017 роки, розроблену Міністерством юстиції спільно з Державною пенітенціарною службою, Кабінет міністрів ухвалив 29 квітня на своєму засіданні, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

За словами міністра юстиції Олександра Лавриновича, основною метою Програми є вдосконалення діяльності кримінально-виконавчої служби щодо дотримання прав і свобод людини, приведення умов тримання засуджених та осіб, узятих під варту, до європейських стандартів, створення умов для виправлення та ресоціалізації засуджених, здобуття ними освіти і набуття професії.

Для цього пропонується збільшити норму жилої площі на кожного засудженого та перейти від тримання у гуртожитках казарменого типу до блочного (камерного) їх розміщення. Крім того, буде значно покращена інфраструктура закладів охорони здоров’я і створенні всі умови для надання засудженим сучасної медичної допомоги.

Передбачається комплекс заходів і щодо впровадження нових методів соціально-педагогічної підтримки і соціально-психологічного супроводження засуджених. Зокрема, в рамках реалізації програми буде створена нова система добору та підготовки кваліфікованого персоналу ДКВС.

Також на базі кримінально-виконавчої інспекції пропонується організувати службу пробації (вид покарання без позбавлення волі). На думку авторів документу, це дозволить гуманізувати систему покарань і запозичити кращий європейський досвід. Сьогодні інститут пробації існує в багатьох європейських країнах, він дозволяє повертати людей до законослухняної поведінки і попереджувати вчинення ними нових злочинів, зазначив міністр юстиції.