Фонд соцстраху збільшив фінансування оздоровчих програм

Відповідні зміни до бюджету Фонду ухвалені Правлінням, повідомив агентству УНІАН директор Виконавчої дирекції Фонду Олег Погодін.

За словами Погодіна, зміни до бюджету Фонду передбачають збільшення коштів на оздоровлення на 22%. «На санаторно-курортне та відновлювальне лікування цього року ми виділили коштів - на 31,9% більше ніж у минулому, на фінансування санаторіїв-профілакторіїв – на 11,8%, на фінансування ДЮСШ – на 7,2%», – повідомив він.

Директор Виконавчої дирекції Фонду окремо зауважив, що для забезпечення послугами із санаторно-курортного та відновлювального лікування у І кварталі 2013 року було придбано 33 029 путівок, у т.ч. 2 492 путівок до реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів.

Водночас, за словами Олега Погодіна, на 2013 рік Виконавчою дирекцією Фонду вже здійснено закупівлю послуг санаторно-курортних закладів із санаторно-курортного та відновлювального лікування застрахованих осіб та членів їх сімей у кількості 182 562 путівки., у тому числі 13 808 путівок до реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів. «Таким чином, протягом року понад 200 тис. застрахованих осіб та членів їхніх сімей отримають послуги із санаторно-курортного лікування», – наголосив директор Виконавчої дирекції Фонду. Окрім того, на 2013 рік заплановано 2 170 путівок за направленнями з клінік медичних науково-дослідних установ.

Також, за інформацією Погодіна, за рахунок коштів Фонду протягом 2013 року планується здійснити часткове фінансування 133 санаторіїв-профілакторіїв підприємств, установ, вищих навчальних закладів та організацій. За рахунок зазначених коштів планується оздоровити близько 100 тис. осіб.

На 2013 рік за статтею бюджету Фонду «Оздоровчі заходи» та кошторисами програм відділень Фонду щодо відновлення здоров’я застрахованих осіб та членів їх сімей на фінансування оздоровлення дітей передбачено збільшення коштів на 77,2 % порівняно з фактичним витратами за 2012 рік.

Також за попередніми розрахунками Фонду, у 2013 році планується оздоровити в дитячих закладах оздоровлення понад 230 тисяч дітей застрахованих осіб.

Довідка. 24 квітня Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності затвердило на посаді директора Виконавчої дирекції Фонду Погодіна О.В.. Першим заступником директора Фонду затверджено Ткаченка В.В.