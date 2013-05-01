Завтра у Києві - короткочасні дощі і грози

Завтра у західних, північних та в Вінницькій областях місцями очікуються короткочасні дощі, грози, при грозах подекуди пориви вітру та шквали 15-20 м/с.

На решті території України - без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура у північній половині вночі 7-12° тепла, вдень 18-23°; на решті території вночі 10-15°, на Південному узбережжі Криму та на Закарпатті до 18°, вдень 23-28°.

У Києві та області - мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі, грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, при грозах подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура по області вночі 7-12°, вдень 18-23°, у Києві вночі 10-12°, вдень близько 20°.