Офіційний курс валют на 7 травня
04:00, 07 травня 2013Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні.
Нацбанк встановив офіційний курс гривні / Фото : Сегодня
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 7 травня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD – 799.3000 (на 30 квітня – 799.3000)
100 EUR – 1044.8450 (на 30 квітня – 1048.1221)
10 RUR – 2.5748 (на 30 квітня – 2.5573).
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