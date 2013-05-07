Офіційний курс валют на 7 травня

04:00, 07 травня 2013
Суспільство
634 0

Нацбанк встановив офіційний курс гривні.

Нацбанк встановив офіційний курс гривні / Фото : Сегодня

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 7 травня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD – 799.3000 (на 30 квітня – 799.3000)

100 EUR – 1044.8450 (на 30 квітня – 1048.1221)

10 RUR – 2.5748 (на 30 квітня – 2.5573).

Усі курси валют на 7 травня

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter