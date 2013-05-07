Офіційний курс валют на 7 травня

Нацбанк встановив офіційний курс гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 7 травня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 799.3000 (на 30 квітня – 799.3000) 100 EUR – 1044.8450 (на 30 квітня – 1048.1221) 10 RUR – 2.5748 (на 30 квітня – 2.5573). Усі курси валют на 7 травня

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