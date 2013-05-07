На київських кладовищах пустять безкоштовні автобуси для пільговиків

Згідно з інформацією КМДА, безкоштовні перевезення на територіях кладовищ у цьому році будуть організовані 12 і 15 травня. Киян пільгових категорій будуть підвозити малогабаритні мікроавтобуси марки «Газель» і ПАЗ, які зможуть проїхати вузькими доріжками. Вони будуть відправлятися від центрального входу з інтервалом 30 хвилин.

На території Північного, Південного та Лісового кладовища безкоштовні перевезення здійснюватимуться 12 травня. На території Міського кладовища - 12 і 15 травня.

Як повідомило джерело в КМДА, таке розпорядження голова КМДА Олександр Попов дав після інспекційної поїздки на одне з кладовищ в період підготовки до поминальних днів. За словами джерела, він запитав, що зроблено для зручності літніх людей та інвалідів, щоб вони фізично могли дістатися до могил своїх близьких. І, не отримавши зрозумілої відповіді, віддав розпорядження відновити курсування безкоштовних мікроавтобусів на територіях кладовищ хоча б у поминальні дні.

«Території київських кладовищ досить великі. Літнім людям важко долати такі відстані пішки, а автомобілі ми не можемо впускати в ці дні на їх територію, бо проїзди мають обмежену пропускну здатність. Тому прошу розглянути можливість пустити по кладовищах невеликі автобуси, які в режимі експресу перевозили б людей від входу до крайніх куточків», - сказав Олександр Попов на нараді в Київміськдержадміністрації.

Він також дав доручення в перспективі вивчити можливість поновлення практики підвозити людей до могил близьких не тільки у поминальні дні, а й у вихідні.