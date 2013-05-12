Завтра на Заході і в Центрі України коротко подощить
13 травня у західних областях України очікується хмарна погода з проясненнями, пройде короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град.
Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.
Вітер протягом доби переважатиме південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 8-13°, вдень 17-22°.
На решті території очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише вдень у південній частині та центральних областях місцями можливий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 11-16°, вдень 24-29°, на узбережжі морів 19-23°.
У Києві та області опадів не передбачається.
Температура на Київщині вночі 11-16°, вдень 24-29°.
У Києві температура вночі 13-15°, вдень 27-29°.
Сьогодні, 12 травня, температура води у Чорному та Азовькому морях становить 15-20°, в районі Мисового 13°; в Дніпрі біля Києва 20°.