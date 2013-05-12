Завтра на Заході і в Центрі України коротко подощить

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-13°, вдень 17-22°.

На решті території очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише вдень у південній частині та центральних областях місцями можливий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 24-29°, на узбережжі морів 19-23°.

У Києві та області опадів не передбачається.

Температура на Київщині вночі 11-16°, вдень 24-29°.

У Києві температура вночі 13-15°, вдень 27-29°.

Сьогодні, 12 травня, температура води у Чорному та Азовькому морях становить 15-20°, в районі Мисового 13°; в Дніпрі біля Києва 20°.