У Києві затримали російського націоналіста
13:47, 13 травня 2013Суспільство
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У Києві затримано російського націоналіста, який перебував у міжнародному розшуку.
СБУ затримала росіянина в центрі Києва
У Києві співробітники СБУ затримали 31-річного громадянина Російської Федерації, який перебував у міжнародному розшуку за обвинуваченням у скоєнні на території Росії низки тяжких злочинів на ґрунті міжнаціональної ворожнечі.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, цей громадянин є членом організації праворадикального спрямування, яка сповідує націоналістичну ідеологію, на території України він переховувався від органів слідства сусідньої держави і проживав у Києві в орендованій квартирі.
10 травня співробітниками СБУ його було затримано у центрі столиці.
Наразі органами прокуратури вирішується питання щодо екстрадиції вказаної особи.
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