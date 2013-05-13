У Києві затримали російського націоналіста

У Києві співробітники СБУ затримали 31-річного громадянина Російської Федерації, який перебував у міжнародному розшуку за обвинуваченням у скоєнні на території Росії низки тяжких злочинів на ґрунті міжнаціональної ворожнечі.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, цей громадянин є членом організації праворадикального спрямування, яка сповідує націоналістичну ідеологію, на території України він переховувався від органів слідства сусідньої держави і проживав у Києві в орендованій квартирі.

10 травня співробітниками СБУ його було затримано у центрі столиці.

Наразі органами прокуратури вирішується питання щодо екстрадиції вказаної особи.