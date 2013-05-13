На Сумщині митник здирав з підлеглих хабарі «за лояльність»

На Сумщині затримано службову особу митного поста «Хутір Михайлівський» Сумської митниці, який вимагав хабара у своїх підлеглих за вирішення питання щодо не притягнення їх до дисциплінарної відповідальності та лояльного ставлення до них.

Як повідомили у прес-службі прокуратури Сумської області, відомості про цю подію минулого тижня внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За інформацією прес-служби, після одержання від підлеглих хабара у сумі майже 11 тис. гривень митник був затриманий «на гарячому» у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі слідчим відділом прокуратури Сумської області здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара), яка передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.