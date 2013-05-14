Третій потужний спалах стався на Сонці

Третій за останні два дні потужний спалах класу Х стався на Сонці, повідомив РІА Новости представник Інституту прикладної геофізики.

"Викинута корональна маса своїм краєм досягне навколоземного простору 17-18 травня і може викликати помірні магнітні збурення", - сказав він.

Сонячні спалахи залежно від потужності рентгенівського випромінювання поділяються на п'ять класів: A, B, C, M і X. Мінімальний клас A0.0 відповідає потужності випромінювання на орбіті Землі в 10 нановат на квадратний метр. При переході до наступної букви потужність збільшується в десять разів. Спалахи часто супроводжуються викидами сонячної плазми. Якщо хмара плазми досягає Землі, починається магнітна буря.

Останні спалахи стали найпотужнішим сплеском сонячної активності з 23 жовтня 2012 року, коли на Сонці стався рентгенівський спалах класу X1.8.