Корегувати макроекономічні показники України на 2013 рік зарано - Прасолов

Про це він сказав власному кореспонденту УНІАН у РФ після першого засідання українсько-російської комісії з інвестиційного співробітництва та захисту прав інвесторів.

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи планує Мінекономрозвитку корегувати прогноз зростання ВВП України в 2013 році, він сказав: «Давайте подивимося, поки не поспішатимемо з цим питанням».

Прасолов зазначив, що найбільшими ринками України з товарообороту є Європа і країни Митного союзу. Він нагадав, що ЄБРР зменшив прогноз ВВП Росії з 3% до 1,8%, а Центробанк ЄС уже прогнозує невеликий мінус за підсумками року.

За його словами, для України як експортоорієнтованої країни попит на цих ринках впливає на її економіку.

Прасолов підкреслив, що коли починається «підвищення температури» на традиційних ринках України, це не може не впливати на її економічний стан.

«Ми намагаємося приймати таблетки, щоб нас ця хвороба не підхопила. І тут може бути лише одна таблетка - це розвиток внутрішнього ринку. І програма активізації економіки, яку затвердив Кабмін, націлена саме на це», - сказав міністр.

Він зазначив, що також опрацьовується можливість виходу на нові ринки з високотехнологічною продукцією.

«Якщо ми збільшимо високотехнологічний експорт - авіабудування – не лише цивільних літаків, але й транспортних, - якщо ми почнемо реалізовувати проекти в космічній галузі, якщо піднімемо на новий рівень роботу в «Укроборонпромі», то все це на додаток до розвитку внутрішнього ринку збільшить надходження валюти до країни, що важливе не лише з точки зору зростання ВВП, але й автоматичного покращення платіжного балансу», - сказав Прасолов.

Як повідомляв УНІАН, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) прогнозує незначне зниження (на 0,5%) валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2013 році.

Світовий банк (СБ) у квітні переглянув у бік погіршення прогноз зростання валового внутрішнього продукту України цього року з 3,5% до 1%.

Міжнародний валютний фонд прогнозує нульове зростання ВВП України за підсумками 2013 року.

Згідно з урядовими прогнозам, зростання ВВП за підсумками 2013 становитиме 2,5-3,4%.

Водночас, експерти Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, науково-дослідних інститутів, а також провідних економічних інститутів Національної академії наук погіршили прогноз зростання реального ВВП за підсумками 2013 року до 1,2% проти прогнозу зростання в 2,9%, зробленого в листопаді 2012 року.

У прогнозі експертів Інституту економічних досліджень і політичних консультацій зростання ВВП у 2013 році може становити 1,3-1,4% за умови успіху в переговорах України з Міжнародним валютним фондом і виділення кредитів у рамках програми «стенд-бай». У разі провалу переговорів динаміка ВВП може бути негативною - до -3%.

Довідка: ВВП України в першому кварталі 2013 року знизився на 1,3% порівняно з першим кварталом 2012 року (у постійних цінах 2007 року).

При цьому порівняно з четвертим кварталом 2012 року й з урахуванням сезонного чинника показник зростання ВВП становив 0,5%.

Зростання ВВП України в 2012 році проти 2011 року становило 0,2%.

Державний бюджет України на 2013 рік розраховано, виходячи з таких прогнозних макроекономічних показників: номінальний ВВП – 1,576 трлн грн, темпи зростання ВВП – 3,4%, інфляція (грудень до грудня) – 4,8%.