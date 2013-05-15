Янукович увів у дію рішення РНБО щодо загроз і надзвичайних ситуацій

Тексти указу й рішення оприлюдненні на офіційному сайті глави держави.

Згідно з документом, РНБО підтримала проект плану взаємодії Збройних сил України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій під час протидії загрозам і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (далі - проект плану), розроблений Держлужбою з надзвичайних ситуацій.

РНБО доручила ДСНС доопрацювати у двомісячний строк проект плану, передбачивши, зокрема: залучення сил і засобів внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ до виконання завдань за визначеним переліком надзвичайних ситуацій; процедуру взаємодії ДСНС з іншими державними органами, а також з органами місцевого самоврядування щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.

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Кабінету міністрів доручено вдосконалити у двомісячний строк механізм обліку та поновлення матеріальних цінностей державного резерву, що використовуються Збройними силами під час участі у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ, ДСНС мають запровадити проведення спільних заходів із підготовки фахівців, які використовують спеціальну техніку та засоби під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Контроль за виконанням указу покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України Андрія Клюєва.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.