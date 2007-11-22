Без допомоги Євросоюзу Україна не впорається?

Без допомоги Євросоюзу Україна не справиться з проблемою біженців і нелегальних мігрантів, які прямують на Захід.

З початку року Україна виявила та затримала на своїй території понад 20 тисяч нелегальних мігрантів та біженців. Переважна більшість - вихідці з країн СНД. Однак мізерне фінансування не дозволяє належно утримувати цих людей на українській території чи висилати на батьківщину, каже директор департаменту міграційної служби та перспективного планування Державного комітету України у справах національностей та релігії Микола Єрух. „Нам потрібно вдосконалювати законодавство - як у частині дотримання прав людини, так і в частині посилення норм законодавства до організаторів каналів нелегальних мігрантів. Нам потрібні пункти утримання нелегальних мігрантів. При цьому не слід забувати про ратифіковану угоду про реадмісію. Це стосуватиметься не лише українців, а й вихідців з третіх країн, які через український кордон нелегально потрапили до Європи.” На реалізацію цих заходів щорічно треба до 40 млн. гривень - нині ж із держбюджету виділяється тільки 3 млн. гривень, констатує Микола Єрух. Тому, за його словами, без допомоги Євросоюзу Україні не вдасться вирішити ці питання.

Німецька хвиля