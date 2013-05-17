Експерт: новий закон - спроба МВС зафіксувати свою монополію на ринку зброї

Схвалений Кабміном закон «про дозвільну систему у сфері поведінки зі спеціально визначеними видами зброї» - це спроба Міністерства внутрішніх справ зафіксувати свою монополію на ринку зброї, вважає голова Наглядової ради Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін.

«Якщо подивитися, як називається цей закон – закон про дозвільну систему… і так далі. Хочу звернути увагу, що де-факто сьогодні Міністерство внутрішніх справ і так контролює всю ситуацію з надання озброєних охоронних послуг, з обігом зброї серед населення, вони керуються внутрішніми наказами. А тепер всі ці накази об’єдналися, і тепер є суттєва спроба Міністерства внутрішніх справ зафіксувати свою монополію на цьому ринку на законодавчому рівні», - цитує Учайкіна 5 канал.

«Травматична зброя в масовому обігу – це буде величезне зло», - наголошує фахівець.