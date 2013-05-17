У Києві відкрилося ножове шоу «Сталева грань»

Свято краси і величі клинкових виробів вже не перший рік є основною подією в Україні для захоплених людей, що цінують холодну красу.

Головною метою «Сталевої грані», в першу чергу, є розвиток ножової культури та ознайомлення зі світовими шедеврами самих різних майстрів, як сучасності, так і минулого.

Ножове шоу в Києві надає всебічну інформацію про майстрів ножової справи України та зарубіжжя, будучи місцем зустрічі й спілкування колекціонерів, майстрів і знавців клинкових виробів з новачками, які цікавляться ножами, їх історією та виробництвом.

У програмі свята заплановані майстер-класи, що розповідають про «культуру ножа і культуру поводження з ним, у тому числі «ніж і закон». Крім того, будуть проведені яскраві показові виступи, конкурси та лекції.

Традиційно в рамках заходу для відвідувачів буде відкрито «Місто майстрів», де можна не тільки побачити роботу професіоналів ножової, ковальської, гончарної справ та інших народних ремесел, а й спробувати щось зробити самому.

Відвідувачі «Сталевої грані» зможуть побачити лицарські поєдинки та турніри зі стрільби з традиційного та історичного лука. Крім того, глядачі зможуть взяти участь у різних конкурсах і отримати тематичні призи від організаторів.

X Міжнародне ножове шоу «Сталева грань» працюватиме за адресою: Київ, вул. Велика Житомирська, 33.

Графік заходу:

17 травня: 11.00 - 19.00,

18 травня: 10.00 - 19.00,

19 травня: 10.00 - 18.00.

Детальна програма X Міжнародного ножового шоу «Сталева грань»: http://steeledge.com.ua/proekt.html