Приватного детектива засудили за наркотики

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області, 16 травня ухвала апеляційного суду Дніпропетровської області набула чинності.

В ході слідства було встановлено, що житель Дніпродзержинська, порушуючи конституційні права громадян, збирав інформацію про приватне життя окремих осіб, використовуючи спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації, що підлягають обов'язковому ліцензуванню.

Злочинця було затримано «на гарячому», коли він, виконуючи чергове замовлення, здійснював візуальне спостереження. Під час обшуку за місцем проживання «приватного детектива» правоохоронці виявили і вилучили 1 кг марихуани.

Судом правопорушника визнано винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 182 КК (порушення недоторканності приватного життя), ч. 2 ст. 309 КК (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення або пересилання наркотичних речовин або їх аналогів без мети збуту), ч.2 ст.359 КК (незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації).