У Донецьку на хабарі в 100 тис.грн попався начальник колонії

Як повідомляє прес-служба прокуратури Донецька, керівник однієї з виправних колоній області вимагав від представника приватного підприємства 103 тис. грн за сприяння в укладенні договору купівлі-продажу послуг з виготовлення арматурної сітки.

Передача грошей відбувалася на автозаправній станції в Кіровському районі міста, де працівника пенітенціарної служби було затримано на місці злочину.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (одержання хабара у великому розмірі або службовою особою) Кримінального кодексу України.