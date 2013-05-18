У Донецьку на хабарі в 100 тис.грн попався начальник колонії
13:16, 18 травня 2013Суспільство
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У Донецьку затримано начальника виправної колонії, який вимагав понад 100 тис. грн хабара.
Керівника колонії спіймали на "гарячому"
Як повідомляє прес-служба прокуратури Донецька, керівник однієї з виправних колоній області вимагав від представника приватного підприємства 103 тис. грн за сприяння в укладенні договору купівлі-продажу послуг з виготовлення арматурної сітки.
Передача грошей відбувалася на автозаправній станції в Кіровському районі міста, де працівника пенітенціарної служби було затримано на місці злочину.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (одержання хабара у великому розмірі або службовою особою) Кримінального кодексу України.
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