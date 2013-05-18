За яйця, кинуті в Потапа і Каменських, юнаки можуть сісти на 4 роки

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, справу сьогодні скерували до Тернопільського міськрайонного суду.

За даними прес-служби, санкція статті ч.2 ст. 296 Кримінального кодексу України, яку інкременують юнакам, передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня у концертному залі ПК «Березіль» під час виступу Потапа та Настю Каменських за виконання російськомовних пісень на концерті закидали яйцями.

У такий спосіб члени обласної організації ВО “Тризуб” виразили свій протест проти «вульгарних та антикультурних пісень» цих виконавців, а також проти того, що українські виконавці співають російською мовою.

Одразу після інциденту правоохоронці затримали хуліганів, стосовно 4 осіб за фактом вчинення хуліганських дій було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб).