На вулиці Грушевського у Києві відновили рух
16:46, 18 травня 2013Суспільство
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На вулиці Грушевського у Києві, де проходив антифашистський марш, відновлено рух автомобілів.
Автомобілі вже можуть проїздити через площу
Як передає кореспондент УНІАН, на Європейській площі технічні працівники продовжують прибирати сміття та розбирати апаратуру, що використовувалась під час мітингу Партії регіонів та концерту, проте автомобілі вже можуть проїздити через площу.
У даний час перекритий відрізок вулиці Хрещатик у бік Майдану Незалежності.
Перед початком відновлення руху співробітники міліції попросили учасників антифашистського маршу, які все ще залишалися на Європейській площі та вулиці Грушевського, залишити проїжджу частину і перейти на тротуари.
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