У Кабміні закликають інвесторів розвивати туристичну галузь України

«Україна має потужний туристичний потенціал. Його розвитку сприяє проведення в Україні таких великих спортивних заходів як «Євро-2012» та фіналу Чемпіонату Європи з баскетболу «ЄвроБаскет-2015». Інвестори зацікавлені брати участь в розвитку туристичного кластеру, а держава створює відповідні умови», – сказав віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул. Про це йшлося під час його зустрічі з представниками світових компаній – членами Американської торгової палати.

«Україна відкрита до інвестицій в туристичну галузь. Зокрема, на «ЄвроБаскет-2015» очікується приїзд в Україну близько мільйона вболівальників. Для того, щоб їх прийняти, будуть побудовані термінальні комплекси, злітно-посадочні смуги і реалізовані проекти з розвитку дорожньої інфраструктури в містах проведення змагань. Ми запрошуємо інвесторів розвивати сферу готельного бізнесу, забезпечення попиту на авіаперевезення тощо», – сказав Олександр Вілкул.

У рамах підготовки до проведення Чемпіонату планується побудувати шість сучасних мультифункціональних арен на 15 тисяч глядацьких місць. У подальшому вони будуть використовуватися для проведення виставок, концертів, культурних заходів міжнародного рівня, в тому числі змагань з понад 100 видів спорту, включаючи баскетбол і хокей.

«Фактично мова йде про створення нового кластеру спортивної та розважальної інфраструктури», – підкреслив віце-прем’єр.

Як повідомлялося раніше, під час підготовки до проведення в Україні Чемпіонату «ЄвроБаскет-2015» Уряд розраховує створити 100 тисяч робочих місць, 10 тисяч нових постійних робочих місць буде створено для обслуговування нової інфраструктури.

«До 2012 року туризм не був пріоритетним напрямом для України, але чемпіонат Євро-2012 безумовно це змінив. Покращення міжнародної репутації, непорушне закріплення України серед європейських країн, та, як бонус, створення інфраструктури, яка вкрай необхідна Україні, аби бути дійсно конкурентоспроможною в майбутньому – це лише деякі із досягнень країни, що пов'язанні з успішним проведенням чемпіонату», – зазначив президент Американської торгівельної палати в Україні Хорхе Зукоскі.

Він також наголосив, що черговою чудовою можливістю сприяти розвитку туристичної галузі в Україні є проведення баскетбольного чемпіонату «ЄвроБаскет-2015». «Американська торгівельна палата в Україні готова стати платформою для діалогу між державою і приватним сектором для того, щоб об’єднати зусилля задля підвищення конкурентоспроможності регіонів України», – сказав Хорхе Зукоскі.