Вілкул очолив Міжвідомчий оперативний штаб з ліквідації НС

Створення такого штабу зумовлено найвищим рівнем пожежної небезпеки в лісах у зв’язку з очікуваними високими температурами повітря.

До Міжвідомчого оперативного штабу також увійшли керівництво Державної служби з надзвичайних ситуацій, Мінрегіону, Мінагрополітики, Мінекономіки, Міноборони, МВС, Мінфіну, Мінприроди, Мінохорони здоров'я, Міненергетики, Мінінфраструктури, Державного агентства лісових ресурсів, Держагенства водних ресурсів, Держагенства резерву, Держагенства автомобільних доріг.

Цього року вже сталося 347 лісових пожеж на площі 80 га. Минулого року за літній період сталося 613 лісових пожеж на площі майже 700 га, а загалом щорічно в Україні виникає близько 2 тис лісових пожеж.