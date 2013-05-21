Суд визнав голову комітету «Наступ» винним у непокорі міліціонеру

Шевченківській районний суд Києва визнав винним голову всеукраїнського комітету "Наступ" Руслана Секелу за ст.185 Кодексу України про адміністративні порушення "Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції" під час встановлення наметів на Софійській площі 18 травня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВК "Наступ", суд зобов’язав Секелу виплатити штраф у вигляді десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

За словами Секели, суд прийняв таке рішення лише для того, щоб у разі повторного затримання притягнути до жорсткішої відповідальності.

Сам Секела з рішенням суду не погоджується та має намір подати апеляцію.

Як повідомляв УНІАН, лідера руху «Спільна справа» Олександра Данилюка, Секелу та ще трьох активістів 18 травня затримали на Cофійській площі бійці спецпідрозділу міліції «Беркут». Вони також знесли наметове містечко, встановлене активістами.

19 травня адвоката затриманих Олександр Медведенко повідомив, “до Шевченківського райвідділу міліції прибули представники Київблагоустрою, які написали заяву про те, що громадські активісти на Софійській площі встановили намети без необхідних дозволів, вони обвинувачують затриманих у порушенні норм, передбачених статтею 152 Кодексу про адміністративні правопорушення. Міліція висунула обвинувачення за статтею 185 даного кодексу, що передбачає покарання за злісний спротив працівникам правоохоронних органів”.