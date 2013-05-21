Одному з активістів, над якими триває суд за події 18 травня, викликали «швидку»

До приміщення Шевченківського районного суду Києва, де зараз триває розгляд справи активістів громадянського руху "Спільна справа", що були затримані 18 травня під час акції на Софійській площі, - прибув автомобіль "швидкої" допомоги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Громадянського руху "Спільна справа", за словами джерела зсередини суду, медичної допомоги потребував Олександр Руменко, якому стало зле. Лікарі підозрюють у нього внутрішню кровотечу, зазначає «Спільна справа», зауважуючи, що при затриманні активістів було жорстоко побито бійцями "Беркуту". Найсерйозніших травм зазнали Руменко, Олександр Кравчук та лідер ГР "Спільна Справа" Олександр Данилюк.

Також із суду повідомляють, що справи активістів розглядаються в різних кімнатах по кожному окремо. Засідання йдуть в закритому режимі, преса не допускається. В коридорах суду багато людей характерної зовнішності та поведінки в "цивільному", які, в тому числі, контролюють і блокують входи до кімнат, де відбуваються засідання.

Як повідомлялося, 18 травня представників ВК "Наступ" та ГО "Спільна справа" затримали на Cофійській площі бійці спецпідрозділу «Беркут». Вони також знесли наметове містечко, встановлене активістами.

20 травня Шевченківський районний суд Києва переніс на 21 травня засідання у справі активістів Всеукраїнського комітету "Наступ", які 18 травня під час акції "Вставай, Україно!" встановили на Софійській площі наметове містечко.

Суддя Олена Радчикова прийняла рішення перенести засідання у зв`язку із відсутністю свідків від представників правоохоронних органів.

На вівторкове засідання у якості свідків викликали бійців «Беркуту».