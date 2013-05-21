У Києві на два дні обмежать рух транспорту Південним мостом

Столична Державтоінспекція повідомляє, що 21-22 травня у зв’язку з укладанням асфальтобетонного покриття на низовій стороні Південно мостового переходу, через річку Дніпро, у першій смузі руху буде частково обмежено рух автотранспорту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної ДАІ.

Так, у напрямку Наддніпрянського шосе ремонтні роботи триватимуть з 22 години 21 травня до 06 години ранку 22 травня. А в бік проспекту Бажана - 22 травня, обмеження в русі діятимуть з 6 до 10. години ранку.

Державтоінспекція міста Києва просить автомобілістів з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, планувати свої маршрути з урахуванням зазначених обмежень та дотримуватися Правил дорожнього руху.