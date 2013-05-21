Українським миротворцям у Конго привезли два нових вертольоти Мі-24

Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, сьогодні, 21 травня, вантажний літак Ан-124 “Руслан” доставив на Африканський контингент пару вертольотів Мі-24 та авіаційне майно 18-го окремого вертолітного загону ЗС України, який виконує завдання Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго.

Політ відбувся за маршрутом Львів-Ентеббе. Ротація бойових машин проводиться відповідно до плану у декілька етапів. Спочатку пара Мі-24 під керівництвом командирів екіпажів підполковника Сергія Фаріона та підполковника Олега Дробязка здійснила переліт з міста Гома, де розташований базовий табір українських миротворців до міжнародного аеродрому міста Ентеббе, що в Уганді.

Протягом дня фахівцями інженерно-авіаційної служби українського військового контингенту, під керівництвом підполковника Павла Книги, з літака буде розвантажено пару одних ударних вертольотів та завантажено іншу. На зворотному шляху літак доставить на Батьківщину два гвинтокрили, на яких вичерпано встановлений ресурс польотів.

Як зазначив начальник штабу – перший заступник командира окремого вертолітного загону підполковник Володимир Галицький, на авіаційній техніці, яка прибула до Африканського контингенту, будуть встановлені лопаті несущих гвинтів, рульові гвинти, та проведено монтаж пілонів. Після перевірки справності всіх приладів та механізмів екіпажі Мі-24 здійснять переліт до Демократичної Республіки Конго, де до наступної заміни налітають ще по шістсот п’ятдесят годин кожен.