Мільйон доларів Абелівської премії цього року дали за алгебраїчну геометрію

Математик П'єр Делінь, виходець з Бельгії, що працює в США (Прінстон), отримав Абелівську премію за 2013 за видатні наукові роботи в галузі математики, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на сайт премії Abelprize.no.

Церемонія вручення премії відбулася в університеті Осло в Норвегії. Премію з 2003 року щорічно вручає Норвезька академія наук і літератури за видатні досягнення в математиці. Цього року нагороду отримав П.Делінь, який працює в Інституті перспективних досліджень у США, "за конструктивний внесок у алгебраїчну геометрію і перетворюючий вплив його праць на теорію чисел, теорію уявлень та пов'язані з ними галузі". Повідомляється, що разом з премією переможцю вручається один мільйон доларів.

Члени журі, пояснюючи в повідомленні для преси значення праць П.Деліня, написали, що "геометричні об'єкти, такі як прямі, кола та сфери, можна описати простими алгебраїчними рівняннями" і зв'язок між геометрією і алгеброю призвів до розвитку алгебраїчної геометрії. Ця галузь з часом "зазнала значних змін, розширилася і стала центральною дисципліною, глибоко пов'язаною майже з усіма галузями математики, і П.Делінь зіграв вирішальну роль у багатьох цих перетвореннях", - йдеться в повідомленні.

П.Делінь народився 3 жовтня 1944 року в Бельгії. У Прінстон він приїхав в 1984 році після декількох років роботи в Інституті вищих наукових досліджень у Бюр-сюр-Іветт під Парижем, де в 1970 році став наймолодшим постійним членом за весь час існування інституту. Математикою П.Делінь захопився в 12 років, коли почав читати університетські підручники брата з цієї дисципліни.